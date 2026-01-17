Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά που μιλά για ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά που θα κρατήσουν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

«Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο Αιγαίο, δίνοντας αίσθηση μεγαλύτερου ψύχους» σημείωσε ο κ. Κολυδάς, υπογραμμίζοντας ότι θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως σε ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ στα ορεινά δεν θα λείπουν οι ασθενείς χιονοπτώσεις.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, πρόκειται για έναν «κανονικό χειμώνα» όπως παλιά και χωρίς ακρότητες.

H ανάρτηση του κ. Κολυδά:

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

