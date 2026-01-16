Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με το ΝΑΤΟ για το ζήτημα της Γροιλανδίας βρίσκονται, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Ναι, μιλάμε με το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μπροστά από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει αν η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, καθώς και το αν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τη Συμμαχία σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποστήριξη.

Ερωτηθείς σχετικά με το μέλλον της συμμετοχής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ αρκέστηκε να απαντήσει: «Θα δούμε».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τη Γροιλανδία κρίσιμη για την εθνική τους ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι η απουσία της θα δημιουργούσε «ένα μεγάλο κενό στην εθνική ασφάλεια» της χώρας.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα συνδέεται άμεσα με το σχεδιαζόμενο αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome.

Ευρωπαϊκή απάντηση με στρατεύματα

Σε απάντηση στη ρητορική του Αμερικανού προέδρου, η Βρετανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Σουηδία ανακοίνωσαν την αποστολή μικρού αριθμού στρατευμάτων στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης και επίδειξης υποστήριξης προς τη Δανία.

Παράλληλα, διμερής κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφτασε την Παρασκευή στην Κοπεγχάγη για συνομιλίες με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής στήριξης προς τον σύμμαχο του ΝΑΤΟ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ντικ Ντέρμπιν δήλωσε: «Δείχνουμε διακομματική αλληλεγγύη με τον λαό αυτής της χώρας και με τη Γροιλανδία. Είναι φίλοι και σύμμαχοί μας εδώ και δεκαετίες. Θέλουμε να ξέρουν ότι το εκτιμούμε αυτό πάρα πολύ. Και οι δηλώσεις που κάνει ο πρόεδρος δεν αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματα του αμερικανικού λαού».

Η επίσκεψη ακολούθησε συνάντηση στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, κατά την οποία Δανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκονται σε «θεμελιώδη διαφωνία» με τον Τραμπ για το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Αντιδράσεις στη Γροιλανδία και ενίσχυση άμυνας

Στο Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, κάτοικοι χαιρέτισαν την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Ένας 39χρονος εκπρόσωπος συνδικάτου δήλωσε ανώνυμα:

«Το Κογκρέσο δεν θα ενέκρινε ποτέ μια στρατιωτική δράση στη Γροιλανδία. Είναι απλώς ένας ηλίθιος που μιλάει», προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε πολιτικές συνέπειες για τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται την πλούσια σε ορυκτά Γροιλανδία και κατηγορεί τη Δανία ότι δεν κάνει αρκετά για την ασφάλειά της, παρότι το νησί καλύπτεται από την ομπρέλα ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Το στρατιωτικό προσωπικό ήταν εμφανώς αυξημένο στο Νουούκ την Παρασκευή, λίγες ημέρες αφότου η Δανία ανακοίνωσε την ενίσχυση της άμυνάς της στο νησί.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία «δεν επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου ούτε τον στόχο του για την απόκτηση της Γροιλανδίας».

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, απάντησε κατηγορηματικά ότι η αμερικανική απόκτηση της Γροιλανδίας είναι «αποκλεισμένη».

Η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλίκη Ρούφο δήλωσε ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στοχεύει στο να «στείλει μήνυμα σε όλους συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν την κυριαρχία τους».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι γαλλικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη επί τόπου και θα ενισχυθούν με χερσαία, αεροπορικά και ναυτικά μέσα.

Διαδηλώσεις το Σάββατο

Τέλος, μεγάλες διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο σε όλη τη Δανία και τη Γροιλανδία, με χιλιάδες πολίτες να δηλώνουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι θα συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις στο Νουούκ, την Κοπεγχάγη, το Άαρχους, το Άαλμποργκ και την Όντενσε.

Με πληροφορίες από Daily Mail