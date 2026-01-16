Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνισε ότι το Νόμπελ Ειρήνης παραμένει αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με τον αρχικό νικητή, ανεξάρτητα από το τι πράττει εκείνος με το μετάλλιο ή το χρηματικό έπαθλο. Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση της περσινής βραβευμένης να παραδώσει μέρος του βραβείου της στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, παρέδωσε το μετάλλιό της στον Τραμπ, ο οποίος την ευχαρίστησε δημόσια για την κίνηση αυτή.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να κρατά ψηλά μια χρυσή κορνίζα με το μετάλλιο. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο Τραμπ σκοπεύει να το διατηρήσει στην κατοχή του.

Το βραβείο της Ματσάδο περιελάμβανε, πέρα από το χρυσό μετάλλιο, ένα δίπλωμα και χρηματικό έπαθλο ύψους 11 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 1,19 εκατομμύρια δολάρια).

Σε σχετική ανακοίνωση, το Ίδρυμα Νόμπελ υπογράμμισε: «Ανεξάρτητα από την τύχη που μπορεί να έχει το μετάλλιο, το δίπλωμα ή το χρηματικό έπαθλο, ο αρχικός νικητής είναι και παραμένει αυτός που καταγράφεται στην ιστορία ως ο αποδέκτης του βραβείου».

Το Ίδρυμα πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν περιορισμοί στο καταστατικό σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ένας βραβευμένος με τα αντικείμενα του βραβείου. Είναι ελεύθερος να τα κρατήσει, να τα χαρίσει, να τα πουλήσει ή να τα δωρίσει».