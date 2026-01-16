Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ συναντήθηκε στο Καράκας με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, για να εξετάσουν τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Πρόκειται για την υψηλότερου επιπέδου επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, ο Ράτκλιφ μετέφερε μήνυμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», όπως δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ασφάλεια, με έμφαση στην ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα αποτελέσει πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών».

Η επίσκεψη συνέπεσε με την τελετή κατά την οποία η ηγέτης της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, παρέδωσε στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο το μετάλλιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε.

Μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο, η Ουάσιγκτον αποφεύγει να τοποθετηθεί για το αν η αντιπολίτευση θα πρέπει να αναλάβει την εξουσία, αν και έχει δηλώσει ότι ο σύμμαχος της Ματσάδο κέρδισε νόμιμα τις εκλογές του 2024.

Η προσωρινή προεδρία της Ροδρίγκες και οι σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η Ντέλσι Ροδρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, ανέλαβε προσωρινά την προεδρία μετά τη σύλληψη και μεταφορά του τελευταίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τη Ροδρίγκες, την οποία και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν θετική. Παρά το γεγονός ότι η Ροδρίγκες είχε προηγουμένως καταγγείλει την Ουάσινγκτον για «απαγωγή» του Μαδούρο, οι ΗΠΑ τη θεωρούν κατάλληλη προσωρινή ηγέτιδα για τη διατήρηση της σταθερότητας στη χώρα.

Εστίαση στην εμπιστοσύνη και την ασφάλεια

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, η δίωρη συνάντηση επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις. «Ο διευθυντής της CIA κατέστησε σαφές ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να παρέχει υποστήριξη σε διακινητές ναρκωτικών όπως το TDA», ανέφερε, αναφερόμενος στην εγκληματική οργάνωση Tren de Aragua.

Τέλος, το ταξίδι του Ράτκλιφ το αποκάλυψε αρχικά η εφημερίδα New York Times ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχόλιο.