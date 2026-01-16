Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει τα υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης από οποιονδήποτε άνδρα άνω των 70 ετών που έχει εξετάσει ποτέ ο γιατρός Μεχμέτ Οζ, σύμφωνα με χιουμοριστικό σχόλιο του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ο Κένεντι έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξή του σε podcast, όπου αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου.

«Έχει απίστευτη υγεία», είπε ο Κένεντι, προσθέτοντας ότι ο Δρ. Οζ «είδε τα ιατρικά του αρχεία και είπε πως έχει το υψηλότερο επίπεδο τεστοστερόνης που έχει συναντήσει ποτέ σε άτομο άνω των 70 ετών».

Ο Κένεντι σχολίασε με χιούμορ ότι «ο πρόεδρος θα χαρεί να το επαναλάβω αυτό». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Fox Digital, η δήλωσή του βασίστηκε σε προηγούμενη φιλική ανταλλαγή σχολίων με τον Οζ σχετικά με την υγεία του Τραμπ.

Ο Οζ, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως επικεφαλής των Centers for Medicare & Medicaid Services, αποτελεί βασικό στέλεχος του υπουργείου Υγείας. Η αναφορά του Κένεντι έγινε σε χαλαρό κλίμα, ωστόσο προκάλεσε νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη φυσική κατάσταση του Τραμπ.