Εχει το ενδιαφέρον της η ιστορία του Παναγιώτη Τζωρτζάτου, δηλαδή του «νο 1» της εθνικής ομάδας πόλο που μετά τη νίκη της επί της Κροατίας βάζει πλώρη για μετάλλιο στο ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου.

Ο Τζωρτζάτος στα 33 του χρόνια, είναι πολύπειρος και γνώστης κάθε δυσκολίας στο νερό. Ακόμη περισσότερο, κάθε αντιξοότητα λες και είναι παραπάνω κίνητρο για τον ίδιο ώστε να ξεπερνά τον εαυτό του.

Πέρυσι το καλοκαίρι, στο παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, ένιωσε μοναξιά στη θέση του γκολκίπερ γιατί ο έως εκείνη τη στιγμή βασικός γκολκίπερ του προπονητή Θοδωρή Βλάχου, ο Μάνος Ζερβεβάς, αποκλείστηκε της αποστολής λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Και ο Τζωρτζάτος, όχι μόνο δεν κιότεψε, όχι μόνο ήταν ο κορυφαίος σε κρίσιμο ματς κόντρα στην Ιταλία, αλλά αναδείχθηκε και καλύτερος «άσος» του τουρνουά. Ναι, αυτός που ήταν αναπληρωματικός του Ζερδεβά στην ομάδα.

Τώρα, ο Ζερδεβάς επέστρεψε και πήρε θέση στην ομάδα, αλλά ο Τζωρτζάτος βρίσκει χρόνο και τον εμπιστεύεται ο Βλάχος. Μετρ στα τετ-α-τετ, ικανότατος απέναντι σε παίκτες κλάσης όπως ήταν το βράδυ της Πέμπτης οι Κροάτες, τους σταμάτησε δύο φορές στο φινάλε του καυτού ντέρμπι και κράτησε το 11-10 για την ελληνική εθνική ομάδα του πόλο.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στην ιστορία;

Ο Μάνος Ζερδεβάς που θεωρείται ο κατά τεκμήριο πληρέστερος Ελληνας τερματοφύλακας στην πισίνα και ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος, είναι συμπαίκτες και στον Ολυμπιακό! Στον Πειραιά κολυμπά το δίδυμο των γκολκίπερ της εθνικής ομάδας!

Το ’19 έπιασε Λιμάνι ο Ζερδεβάς (επιλογή του τότε προπονητή της ομάδας, Θοδωρή Βλάχου), πριν από δύο καλοκαίρια φόρεσε τα ερυθρόλευκα ο Τζωρτζάτος. Που αγωνίζονταν πριν; Και οι δύο στη Βουλιαγμένη!

Οντως, η αθλητική ζωή ξέρει κι αυτή να πλάθει ωραίες ιστορίες…