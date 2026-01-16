Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χωριστής φορολογικής δήλωσης από έγγαμα ζευγάρια.

Η προθεσμία λήγει στις 2 Μαρτίου και η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από έναν μόνο εκ των δύο συζύγων, χωρίς να απαιτείται κοινή ενέργεια. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα έως την καταληκτική ημερομηνία, η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα ως κοινή.

Οι παγίδες

Όσοι επιλέξουν τη χωριστή δήλωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες «παγίδες».

Μεταξύ άλλων, χάνεται η δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων μεταξύ των συζύγων, καθώς και η δυνατότητα συνδυαστικής κάλυψης ηλεκτρονικών δαπανών για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου.

Ωστόσο, τα κοινωνικά επιδόματα δεν επηρεάζονται, καθώς εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Πότε συμφέρει η χωριστή δήλωση;

Η επιλογή της χωριστής δήλωσης θεωρείται συμφέρουσα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχουν κοινές φορολογικές οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2019 και απαιτείται έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Επίσης, σε περιπτώσεις κοινών οφειλών προ του 2019, αν ο ένας σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου, αυτή δεν συμψηφίζεται με τα χρέη του άλλου και καταβάλλεται κανονικά.