Σοκ στο Νιου Τζέρσεϊ προκαλεί η υπόθεση διπλής παιδοκτονίας, με δράστη μια μητέρα που φέρεται να σκότωσε τα δύο παιδιά της, αγόρια ηλικίας 5 και 7 ετών.

Τα δύο αγόρια εντόπισε νεκρά ο πατέρας τους, όταν επέστρεψε στο σπίτι το απόγευμα της μοιραίας ημέρας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δράστιδα είναι η 35χρονη Priyatharsini Natarajan.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα παιδιά φέρεται να στραγγαλίστηκαν από τη μητέρα τους, η οποία συνελήφθη λίγο αργότερα από τις Αρχές.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο σπίτι εντοπίστηκε σημείωμα στο οποίο η 35χρονη φέρεται να ομολογεί την πράξη της, αναφέροντας ότι είχε προσχεδιάσει το έγκλημα και εκφράζοντας πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή της.

Μέχρι στιγμής, το κίνητρο της διπλής δολοφονίας παραμένει άγνωστο και αποτελεί αντικείμενο έρευνας των αστυνομικών αρχών.

Η Priyatharsini Natarajan, η οποία εμφανίζεται με απλανές βλέμμα στη φωτογραφία μετά τη σύλληψή της, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο κακουργήματα πρώτου βαθμού ανθρωποκτονίας, καθώς και για κατοχή όπλου τρίτου βαθμού με παράνομο σκοπό.