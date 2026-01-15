Με μία παλικαρίσια νίκη 11-10 επί της Κροατίας, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ολοκλήρωσε με το απόλυτο των εννέα βαθμών και στην πρώτη θέση του Β΄ ομίλου, τις υποχρεώσεις της στην Α΄ φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, λόγω αποβολής του Γενηδουνιά για βιαιοπραγία, η ελληνική ομάδα επικράτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης των “χρβάτσκι” (μετά από 13 αγώνες με τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες) και έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην τετράδα της διοργάνωσης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συνεχίσει τους αγώνες του στον ΣΤ΄ όμιλο της Β΄ φάσης, όπου εκκινεί με έξι βαθμούς και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία (Σάββατο 17/1, 19:00), την Ιταλία (Δευτέρα 19/1, 21:30) και τη Ρουμανία (Τετάρτη 21/1, 19:00). Ουσιαστικά, η “γαλανόλευκη” έχει μπροστά της μόνο ένα δύσκολο παιχνίδι, με την ανανεωμένη -αλλά πάντα ισχυρή- Ιταλία, και πλέον είναι φαβορί για να περάσει στα ημιτελικά και να διεκδικήσει μετάλλιο, για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ελλάδα και Ιταλία θα μπουν στη Β΄ φάση με έξι βαθμούς (οι ομάδες που ήταν στον ίδιο όμιλο μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα), η Κροατία και η Ρουμανία με τρεις, ενώ Τουρκία και Γεωργία ξεκινούν από το μηδέν.

Οι πολύ δυνατές άμυνες ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο του ματς, με την εθνική να κλείνει εξαιρετικά στα 2μ. και να κάνει αρκετά κλεψίματα, ενώ οι Κροάτες επέλεξαν να παίξουν ασφυκτικό πρέσινγκ, με συνέπεια να χρεωθούν πολλές αποβολές. Δύο διαδοχικά γκολ του Γκιουβέτση κι ένα του Σκουμπάκη έδωσαν προβάδισμα 3-1 στην ελληνική ομάδα, όμως ο 40χρονος Βρλιτς μείωσε και οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έχασαν στη συνέχεια τέσσερις σερί επιθέσεις με παίκτη παραπάνω. Τα “φτηνά” λάθη της Κροατίας εξισορρόπησαν την ελληνική “αφλογιστία” στη δεύτερη περίοδο και το τρίτο προσωπικό γκολ του Γκιουβέτση ανέβασε τη διαφορά ξανά στο +2 (4-2). Ο Χάρκοφ “απάντησε” με πέναλτι, αλλά ο Πούρος διαμόρφωσε σχεδόν στην εκπνοή του ημιχρόνου το 5-3.

Με πέναλτι που κέρδισε ο Κάκαρης, ο Παπαναστασίου ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στα τρία γκολ (6-3), στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, όμως δύο διαδοχικά τέρματα του Μπούτιτς άλλαξαν το μομέντουμ του αγώνα και ο Φάτοβιτς με εξάμετρο ισοφάρισε, ενώ ο Τζωρτζάτος χρειάστηκε τη βοήθεια του δοκαριού για να αποτρέψει τον Χάρκοφ να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Αργυρόπουλος, που μέχρι εκείνο το σημείο είχε εγκλωβιστεί από την ασφυκτική κροατική άμυνα επάνω του, βρήκε επιτέλους χώρο και με δύο γκολ έδωσε ξανά προβάδισμα 8-7 στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η εθνική με νέο γκολ του Αργυρόπουλου κι άλλο ένα του Γενηδουνιά προηγήθηκε 10-8, αλλά στα 3΄13΄΄ πριν τη λήξη οι διαιτητές χρέωσαν αποβολή χωρίς αντικατάσταση σε βάρος του Ντίνου Γενηδουνιά, ο οποίος καθώς κολυμπούσε για να επιστρέψει στην άμυνα χτύπησε με το πόδι αντίπαλό του στο κεφάλι. Η παράβαση ήταν εμφανής, αν και είναι αμφίβολο αν ο αρχηγός της “γαλανόλευκης’ είχε πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Σε κάθε περίπτωση, ο έμπειρος περιφερειακός θα χάσει τουλάχιστον το εναρκτήριο ματς της Β΄ φάσης με την Τουρκία, ενώ κινδυνεύει να απουσιάσει και από το ντέρμπι με την Ιταλία, αν τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές.

Παίζοντας στο υπόλοιπο του αγώνα με παίκτη παραπάνω, η Κροατία έψαξε την ανατροπή, αλλά δεν τα κατάφερε. Συνέβαλε τα μέγιστα το εκπληκτικό γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου με “ελικοπτεράκι” (γυριστό σουτ από τα 6μ., με τη μπάλα να εκτοξεύεται με τρομερή δύναμη στη γωνία της αντίπαλης εστίας), καθώς και δύο καθοριστικές αποκρούσεις του Τζωρτζάτου σε σουτ των Μπούτιτς και Ζούβελα, στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Αλλο ένα σουτ του Χάρκοφ σταμάτησε στο δοκάρι και η εθνική πανηγύρισε μία πολύ μεγάλη νίκη, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια. Η παρθενική νίκη επί της Κροατίας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ίσως είναι οιωνός για το πολυπόθητο μετάλλιο.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-1, 3-4, 3-3

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Χάρκοφ (π.π.), 1-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 2-1 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 3-1 Σκουμπάκης (π.π.), 3-2 Βρλιτς (κόντρα), 4-2 Γκιουβέτσης (π.π.), 4-3 Χάρκοφ (πέναλτι), 5-3 Πούρος (περιφέρεια), 6-3 Παπαναστασίου (πέναλτι), 6-4 Μπούτιτς (περιφέρεια), 6-5 Μπούτιτς (π.π.), 6-6 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 7-6 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 7-7 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 8-7 Αργυρόπουλος (π.π.), 9-7 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 9-8 Μπούριτς (π.π.), 10-8 Γενηδουνιάς (π.π.), 10-9 Φάτοβιτς (πέναλτι), 11-9 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 11-10 Ζούβελα (π.π.).

Η εθνική είχε 5/16 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 5 γκολ από την περιφέρεια.

Η Κροατία είχε 4/12 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 3 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση ο Γενηδουνιάς, 3΄13΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Κρζιτς (4΄30΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Μπούριτς (2΄22΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία), Σβαρτς (Ισραήλ)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ιβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 1, Βρλιτς 1, Μπούτιτς 2, Χάρκοφ 2, Μάρτσελιτς, Κρζιτς, Μπάσιτς

* Στο άλλο σημερινό παιχνίδι του Β΄ ομίλου, η Γεωργία νίκησε 22-11 τη Σλοβενία και πήρε το εισιτήριο για τη Β΄ φάση.