Σοβαρές νομικές συνέπειες είχαν τελικά τα όσα εκτυλίχθηκαν μετά το φινάλε του ντέρμπι Φενέρμπαχτσε – Γαλατάσαραϊ τον Μάιο του 2024. Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή σε δύο ποδοσφαιριστές της Φενέρ, κρίνοντάς τους ένοχους για επίθεση σε βάρος στελέχους της Γαλατάσαραϊ.

Πρόκειται για τον Ολλανδό αμυντικό Τζέιντεν Ουστερβόλντε και τον Τούρκο μεσοεπιθετικό Μερτ Χακάν Γιαντάς, οι οποίοι είχαν εμπλακεί στα επεισόδια που ξέσπασαν αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι της προτελευταίας αγωνιστικής. Εκείνο το παιχνίδι είχε λήξει με νίκη 1-0 της Φενέρμπαχτσε, αναβάλλοντας προσωρινά τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου από τη Γαλατάσαραϊ, που στέφθηκε πρωταθλήτρια μία αγωνιστική αργότερα.

Ωστόσο, το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς μετά το τελευταίο σφύριγμα επικράτησε χάος. Οι δύο παίκτες της Φενέρ επιτέθηκαν στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ, Αλί Τσελικιράν, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.