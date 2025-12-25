Ελεύθερος αφέθηκε ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, ο οποίος ωστόσο θα βρίσκεται υπό δικαστική επίβλεψη και θα πρέπει να πηγαίνει στο δικαστήριο δύο φορές την εβδομάδα: Κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Ο 61χρονος παράγοντας και επιχειρηματίας, συνελήφθη την Τετάρτη (24/12) για εμπλοκή σε υπόθεση ναρκωτικών και πέρασε ένα βράδυ κρατούμενος στη φυλακή.

Ο Σαράν έδωσε για πρώτη φορά κατάθεση στην εισαγγελία στις 20 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «αγορά, αποδοχή ή κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση ή χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών».

Αφού παρέδωσε δείγματα μαλλιών και αίματος για έλεγχο στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, ο Σαράν κατέθεσε ξανά στην εισαγγελία και αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστικούς περιορισμούς.

«Ενώ τα δείγματα ούρων, αίματος και νυχιών ήταν αρνητικά, στο δείγμα μαλλιών ανιχνεύθηκε κοκαΐνη», αναφέρει το ρεπορτάζ της cumhuriyet. Ο Σαράν, ο οποίος αμφισβήτησε το αποτέλεσμα, δήλωσε: «Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου».

Το απόγευμα ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ πήγε στα γραφεία του συλλόγου, όπου τον περίμεναν οι συνεργάτες του, αλλά και οπαδοί της τούρκικης ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Başkanımız Sadettin Saran’ın duygulandığı anlar.pic.twitter.com/3qeUrPoN7O — Fener Markaj (@fenermarkajorg) December 25, 2025

Απομένει να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης, με τους ανθρώπους και τους οπαδούς της Φενερμπαχτσέ να στηρίζουν τον πρόεδρο της συλλόγου, ο οποίος όμως πλέον πλέον υπό στενή παρακολούθηση από την τουρκικη δικαιοσύνη.