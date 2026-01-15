Η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, γνωστή με το υποκοριστικό «Bibi», απεβίωσε σε ηλικία 48 ετών μετά από πολυετή μάχη με σπάνια μορφή καρκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Σε ηλικία 48 ετών έφυγε από τη ζωή η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, έπειτα από πολυετή μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από αποκλειστικό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail.

Όπως αποκαλύπτεται, ο εμβληματικός τραγουδιστής των Queen τής είχε δώσει το υποκοριστικό «Bibi» και φέρεται να είχε γράψει αρκετά τραγούδια εμπνευσμένα από εκείνη. Η συγγραφέας Λέσλι-Αν Τζόουνς (Lesley-Ann Jones) παρουσίασε για πρώτη φορά την ύπαρξή της στο βιβλίο «Love, Freddie», που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι.

Η Τζόουνς ανέφερε ότι ο Φρέντι αποκαλούσε την κόρη του «θησαυρό» και «μικρό βατραχάκι». Τα τραγούδια των Queen «Bijou» και «Don’t Try So Hard» θεωρούνται αφιερωμένα σε εκείνη, ενώ ο καλλιτέχνης διατηρούσε στενή σχέση μαζί της μέχρι τον θάνατό του το 1991.

Ο σύζυγος της εκλιπούσας, Τόμας, δήλωσε στη Daily Mail ότι εκείνη απεβίωσε «ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με το χόρδωμα, έναν σπάνιο καρκίνο της σπονδυλικής στήλης», αφήνοντας πίσω δύο γιους, ηλικίας εννέα και επτά ετών. «Η Β είναι τώρα με τον αγαπημένο και στοργικό πατέρα της στον κόσμο των σκέψεων. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον άνεμο πάνω από τις Άλπεις», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Λέσλι-Αν Τζόουνς, ο Μέρκιουρι απέκτησε την κόρη του κρυφά το 1976, στο πλαίσιο μιας σχέσης με παντρεμένη φίλη του, και κράτησε την ύπαρξή της ως επτασφράγιστο μυστικό. Η συγγραφέας έχει δηλώσει πως διαθέτει στοιχεία DNA που επιβεβαιώνουν τη συγγένεια.

«Είμαι συντετριμμένη από την απώλεια αυτής της γυναίκας που έγινε στενή μου φίλη και η οποία με προσέγγισε με έναν ανιδιοτελή στόχο: Να παραμερίσει όλους όσοι είχαν ελεύθερο πεδίο δράσης με την ιστορία του Φρέντι για 32 χρόνια, να αμφισβητήσει τα ψέματά τους και την αναδιατύπωση της ζωής του, καθώς και να αποκαλύψει την αλήθεια. Στο τέλος της ζωής της, το μόνο που είχε σημασία για εκείνη ήταν αυτό. Ήταν πολύ άρρωστη καθ’ όλη τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που συνεργαστήκαμε. Αλλά είχε μία αποστολή. Έβαλε τον εαυτό της και τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα», σημείωσε η συγγραφέας.

Το βιβλίο αναφέρει ότι η Bibi παρακολουθούσε συναυλίες του πατέρα της και μελετούσε τις περιοδείες του πάνω σε μια υδρόγειο σφαίρα που της είχε χαρίσει εκείνος. Η αφήγηση βασίζεται σε 17 τόμους ημερολογίων, τους οποίους της παρέδωσε ο Φρέντι Μέρκιουρι λίγο πριν φύγει από τη ζωή, το 1991, λόγω επιπλοκών του AIDS.