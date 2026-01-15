Αν περιμένεις επιστροφή ενοικίου για το 2025, σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου είναι η μέρα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες πληρωμές θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων υπέβαλαν δηλώσεις ή διορθώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για την τελευταία φάση του προγράμματος, που εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά. Στην πληρωμή θα περιλαμβάνονται όσοι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία μεταξύ 13 και 30 Δεκεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι που είχαν τακτοποιήσει τα στοιχεία τους νωρίτερα έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματά τους, με τις πρώτες πληρωμές να έχουν γίνει λίγο πριν αλλάξει η χρονιά, σε συνεργασία υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ.

Υπήρχαν όμως και δικαιούχοι που δεν είχαν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, παρά το ότι δικαιούνταν επιστροφή. Θα έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

Και μετά; Η προσοχή στρέφεται στην επιστροφή ενοικίου για το 2026, που θα υπολογιστεί με βάση τα μισθωτήρια συμβόλαια και τις φορολογικές δηλώσεις του 2025.