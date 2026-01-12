Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες επιστροφές ενοικίου για το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η διαδικασία αφορά όσους δήλωσαν τραπεζικούς λογαριασμούς ή υπέβαλαν διορθωτικές δηλώσεις μετά τις 13 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για την τελευταία φάση της συγκεκριμένης παροχής, η οποία εφαρμόζεται για πρώτη χρονιά. Στην καταβολή της 15ης Ιανουαρίου θα λάβουν τα ποσά όσοι ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες ενέργειες μεταξύ 13 και 30 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι που είχαν προχωρήσει στις σχετικές δηλώσεις πριν από τις 13 Δεκεμβρίου έχουν ήδη εισπράξει τα χρήματά τους. Οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν πριν από την αλλαγή του χρόνου από το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 24.000 δικαιούχοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, παρότι δικαιούνται επιστροφή. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιοι εξ αυτών να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο τελευταίο αυτό διάστημα.

Από εδώ και πέρα, η προσοχή στρέφεται στην επιστροφή ενοικίου για την τρέχουσα χρονιά. Οι νέες πληρωμές θα βασιστούν στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα μισθωτήρια συμβόλαια και στις φορολογικές δηλώσεις του 2025.

