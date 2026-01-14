Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (14 Ιανουαρίου) σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον της Βρετανίας, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών. Πυκνά, μαύρα σύννεφα καπνού κάλυψαν την περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το BBC, περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα επιχειρούν στο σημείο. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους και τους εργαζόμενους να κρατήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες, λόγω της επιβαρυμένης ποιότητας του αέρα.

More than 40 firefighters are tackling a major factory blaze in Wolverhampton, described as a “toxic incident”. Thick black smoke has spread for miles, nearby roads are closed and a primary school has sent pupils home as residents are urged to stay indoors. #Wolverhampton pic.twitter.com/oIOZoY0gTX — BPI News (@BPINewsOrg) January 14, 2026

Μάρτυρες ανέφεραν ότι στάχτη έπεφτε από τον ουρανό πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια, ενώ η μυρωδιά του καπνού ήταν ιδιαίτερα έντονη σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το εργοστάσιο.

«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για πεζούς και οχήματα, ενώ το εργοστάσιο, διαστάσεων περίπου 100 επί 50 μέτρων, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικά κτίρια.