Η Σουηδία θα αποστείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, προκειμένου να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας της αυτόνομης περιοχής, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, οι αξιωματικοί που θα αναπτυχθούν «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης Operation Arctic Endurance». Ο Κρίστερσον υπογράμμισε ότι η Σουηδία ανταποκρίνεται σε αίτημα της Δανίας και πως η αποστολή αποτελεί μέρος ομάδας στρατιωτικού προσωπικού από «διάφορες συμμαχικές χώρες».

Νωρίτερα, η Δανία είχε ανακοινώσει ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο πριν από κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, όπου θα συζητηθεί το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.