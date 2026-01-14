Στη δυσκολία της νοκ άουτ αναμέτρησης με τον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας, αναφέρθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις που έκανε στο Μatchday Μag των Πράσινων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Ο Άρης είναι μία καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Είναι ομάδα συμπαγής αμυντικά και σκληροτράχηλη, με παίκτες ικανούς, είτε για κατοχή, είτε για αντεπιθέσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα παιχνίδι, στο οποίο θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, καθώς ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος. Παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα για να φτάσουμε στην πρόκριση. Σε αυτά τα ματς παίζει ρόλο η νοοτροπία και πρέπει να μπούμε στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είμαστε μία ομάδα που επιθυμεί να φτάσει μέχρι το τέλος, να διεκδικήσει τίτλους. Το ξέρουμε πως, για να βρεθούμε εκεί που θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε καλές ομάδες και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση”.