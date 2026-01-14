Ένα νέο περιστατικό βίας σε νοσοκομείο σημειώθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όταν ασθενής επιτέθηκε λεκτικά σε γιατρό και στη συνέχεια την απώθησε με τα χέρια. Το επεισόδιο συνέβη το πρωί της Δευτέρας, μέσα στους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου ο άνδρας είχε προσέλθει για εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 57χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος μετά από καταγγελία συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.