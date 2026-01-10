Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οροφή καταστήματος έπεσε την ώρα που στους διαδρόμους υπήρχε πλήθος κόσμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σε κατάστημα εστίασης εντός του εμπορικού κέντρου.

Από το συμβάν τραυματίστηκε μια γυναίκα 45 ετών στο κεφάλι και τον αυχένα. Όπως έγινε γνωστό, η ίδια έχει τις αισθήσεις της ενώ μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:00, με τη γυναίκα να φέρει κακώσεις στο κεφάλι και στον αυχένα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Αρχών, με διασώστες του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο, να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να τη μεταφέρουν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο