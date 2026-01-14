Πριν από λίγες ημέρες, το νέο Opel Astra γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών. Στο νέο μοντέλο, μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει το προηγμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD Light, που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμο μόνο στο κορυφαίο SUV της Opel, το Grandland.

Το ξεχωριστό του σημείο ότι προσφέρει πάνω από 50.000 φωτιστικά στοιχεία, με πλεονέκτημα ότι έχει προσαρμοζόμενο φωτισμό, χωρίς την ενοχλητική θάμβωση, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου.

Χάρη στην κάμερα που παρακολουθεί διαρκώς την κυκλοφορία, το σύστημα «σβήνει» με απόλυτη ακρίβεια τα σημεία όπου βρίσκονται προπορευόμενα ή αντίθετα κινούμενα οχήματα, χωρίς να επηρεάζεται ο φωτισμός του υπόλοιπου δρόμου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη πιο στενό «τούνελ φωτός» (η περιοχή που δεν φωτίζεται από τους προβολείς), καλύτερα φωτισμένο οδόστρωμα και αυξημένη ορατότητα στις άκρες του δρόμου. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, με ταχύτητα 80 km/h το σύστημα επιτρέπει στον οδηγό να εντοπίσει εμπόδια 30 έως 40 μέτρα νωρίτερα συγκριτικά με τους συμβατικούς προβολείς αλογόνου, κερδίζοντας έως και δύο πολύτιμα δευτερόλεπτα αντίδρασης.

Σε βροχή ή ομίχλη, το Intelli-Lux HD προσαρμόζει την ένταση του φωτισμού, ώστε να περιορίζεται η αντανάκλαση στο βρεγμένο οδόστρωμα, προστατεύοντας τους απέναντι οδηγούς. Παράλληλα, το σύστημα αναγνωρίζει τις πινακίδες κυκλοφορίας και μειώνει τη φωτεινότητα, ώστε η αντανάκλασή τους να μην θαμπώνει τον οδηγό. Τέλος, η λειτουργία “tourist mode” διασφαλίζει πλήρη λειτουργία του συστήματος, ακόμη και σε χώρες με αριστερή κυκλοφορία.