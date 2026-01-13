Με μία λέξη και μία δυνατή εικόνα, ο Αρκάς σχολιάζει ξανά την επικαιρότητα με τον τρόπο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Στο νέο του σκίτσο, τη λέξη «Καλημέρα» συνοδεύει μια φιγούρα που διαπερνά έναν τοίχο από τούβλα, ανοίγοντας ρήγμα στο σκοτάδι, από το οποίο ξεχύνεται φως.

Η εικόνα είναι λιτή αλλά βαθιά συμβολική. Ο τοίχος παραπέμπει σε εμπόδια, περιορισμούς, φόβους ή κοινωνικά αδιέξοδα, ενώ το φως που εισβάλλει από το άνοιγμα λειτουργεί ως σύμβολο ελπίδας, αφύπνισης ή αλήθειας. Τα τούβλα που εκτοξεύονται προς τα έξω ενισχύουν την αίσθηση της ρήξης με το παλιό και το αδιέξοδο.

Ο Αρκάς, χωρίς λεζάντες και επεξηγήσεις, αφήνει τον αναγνώστη να ερμηνεύσει το μήνυμα: μια «καλημέρα» που δεν είναι τυπική ευχή, αλλά πράξη αντίστασης, ένα κάλεσμα να σπάσουμε τους τοίχους που μας περιβάλλουν – ατομικούς ή συλλογικούς.

Όπως συχνά συμβαίνει με τα σκίτσα του, έτσι και αυτό λειτουργεί ως καθρέφτης της εποχής: λιγοστά λόγια, έντονος συμβολισμός και ένα σχόλιο που ισορροπεί ανάμεσα στην απαισιοδοξία της πραγματικότητας και στην ανάγκη για φως και διέξοδο.