Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα, προκαλώντας αγωνία στην οικογένειά της και κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το Live News, η ανήλικη καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται στη Λεωφόρο Θηβών. Είχε βαμμένα μαλλιά, φορούσε κουκούλα και κρατούσε ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια της.

Μέχρι στιγμής, η 16χρονη έχει εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, όπως το Γουδί, το Μέγαρο Μουσικής και τη Λεωφόρο Θηβών, γεγονός που δείχνει ότι μετακινείται συνεχώς.

Πάντως και τα δύο κινητά τηλέφωνα που ήταν γνωστό πως είχε παραμένουν κλειστά.

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως όταν ένας 58χρονος άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών. Ο ίδιος έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με την ανήλικη και φέρεται να ισχυρίστηκε πως αγόρασε από τη Λόρα το παλιό της κινητό τηλέφωνο που είχε βάλει σε αγγελία. Μαζί του ήταν και η ανήλικη κόρη του.

Η ζωή της 16χρονης στην Πάτρα

Η Λόρα ζούσε τα τελευταία τρία χρόνια με την οικογένειά της στην Πάτρα. Ο πατέρας της είχε αναφέρει ότι απευθύνθηκε αμέσως στην αστυνομία μετά την εξαφάνιση της κόρης του, ωστόσο, όπως υποστήριξε, οι Αρχές κινήθηκαν με καθυστέρηση, μέχρι να πάρει δημοσιότητα η υπόθεση.

«Πήγε στο σχολείο και δεν γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες. Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο πατέρας της στο Live News.

Οι δυσκολίες προσαρμογής και τα τελευταία ίχνη

Όπως έγινε γνωστό, η 16χρονη δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στην Ελλάδα και αντιμετώπιζε προβλήματα με τη γλώσσα. Είχε εκφράσει την επιθυμία να ανεξαρτητοποιηθεί, αναζητώντας εργασία στην Πάτρα.

Σύμφωνα με συμμαθητές της, προσπαθούσε να πουλήσει προσωπικά της αντικείμενα για να συγκεντρώσει χρήματα. Είχε αγοράσει ένα κινητό από συμμαθητή της, ενώ λίγο πριν εξαφανιστεί, έκλεισε όλους τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατηρώντας μόνο έναν στο TikTok.