Ο Κορσικανός πρώην αυτονομιστής ηγέτης Αλέν Ορσονί, που στη συνέχεια στράφηκε στις επιχειρήσεις και διετέλεσε πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Αζαξιό, δολοφονήθηκε σήμερα στο χωριό Βέρο, κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του. Την πληροφορία επιβεβαίωσε πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία από το οργανωμένο έγκλημα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα και τον τρόπο εκτέλεσης της επίθεσης.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο 71χρονος Ορσονί ενδέχεται να δολοφονήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή γύρω στις 16.30 τοπική ώρα, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή μιας προμελετημένης ενέργειας.

Πολύχρονη διαδρομή και βίαιο παρελθόν

Το 2008 ο Ορσονί είχε επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας, ενώ ο αδελφός του, Γκι, είχε σκοτωθεί το 1983. Ο Ορσονί έδωσε το όνομά του στον γιο του, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε σε σημαντική προσωπικότητα του κορσικανικού υποκόσμου.

Αφού σπούδασε στο Παρίσι, ανέλαβε την ηγεσία του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου της Κορσικής (FLNC) και στη συνέχεια ίδρυσε το Κίνημα Αυτοδιάθεσης (MPA), το οποίο οι αντίπαλοί του αποκαλούσαν ειρωνικά «Κίνημα Επιχειρήσεων».

Γνωστός για το πολιτικό του ένστικτο και το ψυχρό αίμα του, ο Ορσονί εγκατέλειψε την Κορσική το 1996, εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ εθνικιστικών οργανώσεων. Έζησε για 13 χρόνια στη Φλόριντα, τη Νικαράγουα –όπου ίδρυσε καζίνο– και την Ισπανία.

Μετά την επιστροφή του στο νησί, η αστυνομία απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του το καλοκαίρι του 2008. Την ίδια χρονιά ανέλαβε την προεδρία της ποδοσφαιρικής ομάδας Αζαξιό, διαδεχόμενος τον φίλο του Μισέλ Μορέτι.

Το 2012, μετά τη δολοφονία γνωστών προσωπικοτήτων της πόλης, όπως του πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αντουάν Σολακάρο και του προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ζακ Νασέρ, ο Ορσονί υποστήριξε ότι ήταν θύμα μιας «μιντιακής σκευωρίας» σε βάρος του.