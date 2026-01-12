Με ένα απρόοπτο άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη (14.01), καθώς απουσίασε ο Έρικ Πάλμερ – Μπράουν. Ο Αμερικανός αμυντικός ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε στο σπίτι του, ενώ οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Όσοι ξεκίνησαν βασικοί στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.