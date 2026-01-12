Ενίσχυση για την ΑΕΛ Novibet που ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου φουλ μπακ από την Kρακοβία, Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 31χρονου αμυντικού από την Kρακοβία Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον. Ο Ισλανδός αριστερός φουλ μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Όλαφσον γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1995, έχει ύψος 1,84 μ. και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Μπρέινταμπλικ στην Ισλανδία, όπου κατέγραψε 126 συμμετοχές, με 7 γκολ και 5 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Άλεσουντ (Νορβηγία, 75 συμμετοχές, 3 γκολ, 16 ασίστ) και στην Κάλμαρ (Σουηδία, 71 ματς, 2 γκολ).
Στη συνέχεια πήγε στην πολωνική Κρακοβία, όπου έπαιξε από τον Φεβρουάριο του 2024 και έχει συνολικά 52 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ υπήρξε συμπαίκτης του Γιάνι Ατανάσοφ.
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».