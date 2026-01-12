Σοβαρά επεισόδια στον Ασπρόπυργο σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, όταν άγνωστοι προκάλεσαν φωτιές σε αντικείμενα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και επιτέθηκαν με πέτρες σε αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τραυματίστηκε αστυνομικός, ο οποίος δέχθηκε πέτρα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο «401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο» για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις των ΟΠΚΕ, της ομάδας ΔΙΑΣ, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, καθώς και στελέχη της νεοσύστατης Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΔΑΟΕ), που δρα κυρίως σε καταυλισμούς Ρομά.