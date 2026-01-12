Με το χαρακτηριστικό, λιτό του χιούμορ, ο Αρκάς επανέρχεται με ένα νέο σκίτσο, εμπνευσμένο από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

Στο σκίτσο, ο γνωστός ήρωας εμφανίζεται τυλιγμένος με κασκόλ, σκουφί και χειμωνιάτικα ρούχα, ενώ μέσα σε ένα απλό συννεφάκι διαλόγου δηλώνει με έμφαση: «ΚΛΥΟ!… ΠΟΛΥ ΚΛΥΟ!»

Πάνω από τη φιγούρα δεσπόζει η λέξη «Καλημέρα», γραμμένη με παιχνιδιάρικη γραμματοσειρά, σε μια ειρωνική αντίθεση με τις πολικές θερμοκρασίες που βιώνει η χώρα. Ο Αρκάς, πιστός στο ύφος του, αποφεύγει τα περιττά σχόλια και αφήνει την εικόνα και τη λιτή ατάκα να αποτυπώσουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Το σκίτσο δημοσιεύεται σε μια περίοδο έντονου κύματος ψύχους, με παγετό, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές, λειτουργώντας σαν ένα καυστικό –αλλά και αναγνωρίσιμο– σχόλιο της επικαιρότητας.

Για ακόμη μία φορά, ο Αρκάς καταφέρνει με λίγες γραμμές και μία φράση να αποδώσει το συλλογικό συναίσθημα της ημέρας, κερδίζοντας την προσοχή και το χαμόγελο των αναγνωστών.