Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ αποστέλλει «εκατοντάδες» επιπλέον αστυνομικούς στη Μινεσότα, μία ημέρα μετά τη μαζική πορεία δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών στη Μινεάπολη. Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από αστυνομικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Όπως ανέφερε η Νόεμ στην εκπομπή Sunday Morning Futures του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, οι νέες δυνάμεις θα αναπτυχθούν σήμερα και αύριο, Δευτέρα, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, Τελωνείων και Συνοριακής Περιπολίας που ήδη επιχειρούν στη Μινεσότα.

Περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν ήδη σταλεί στην περιοχή Μινεάπολης–Σεντ Πολ, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το υπουργείο, τόνισε η υπουργός.

Οι νέες ενισχύσεις είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν παρά το γεγονός ότι περισσότερες από 1.000 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είχαν ανακοινωθεί σε εθνικό επίπεδο για το Σαββατοκύριακο. Οι κινητοποιήσεις επικεντρώνονται στην αυξανόμενη πίεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για απελάσεις, αλλά και στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, την περασμένη Τετάρτη, από πυρά αξιωματικού της ICE.