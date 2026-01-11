Στον Αρη… βράζουν για τη διαιτησία του ντέρμπι με την ΑΕΚ και αυτό αποτυπώνεται μέσα από την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το παιχνίδι.

Αποδέκτης είναι για ακόμη μία φορά ο Στεφάν Λανουά… «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα… εργαλεία που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες; Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος… Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις… εργαλείο για τον αγώνα της Τετάρτης», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.