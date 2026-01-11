Στον Αρη… βράζουν για τη διαιτησία του ντέρμπι με την ΑΕΚ και αυτό αποτυπώνεται μέσα από την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το παιχνίδι.
Δημοφιλή
- 1
Νέο γιγαντιαίο ανακόντα στον Αμαζόνιο: Η στιγμή που επιστήμονες το εντόπισαν (video)
- 2
Η διαθήκη-παγίδα: Το μυστικό που δεν θέλουν να μάθουν οι κληρονόμοι
- 3
Κληρονομιά χωρίς μπελάδες: Τέλος τα «αδελφομοίρια»ι αλλάζει για συζύγους, παιδιά και συντρόφους
- 4
«Πείτε στον Τραμπ να ξεχάσει τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη»ι προτείνει Αμερικανός αρχιστράτηγος
- 5
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει σούπα βελουτέ λαχανικών & πιτάκια με γιαούρτι
- 6
Συνταξιούχοι, τσεκάρετε τους λογαριασμούς: Έρχονται αναδρομικά έως 8.000€ - Οι τρεις κατηγορίες δικαιούχωνΑ
- 7
Πεντανόστιμο λαχανόρυζο με κιμά και λαχανικά από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
- 8
Μεγάλη επιδότηση για αντικατάσταση οχήματος: Ποιοι δικαιούνται έως 30.000 ευρώ για νέο αυτοκίνητο
- 9
Αλκυονίδες μέρες 2026: Πότε αναμένονται και τι προβλέπουν γι αυτές τα Μερομήνια
- 10
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις: Πώς χιλιάδες άνθρωποι θα χάσουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Ο ανεβασμένος Άρης… φρέναρε την κακή ΑΕΚ και «φωνάζει» σωστά για τη διαιτησία
Ντέρμπι με γρήγορα γκολ, «φωνές» για τη διαιτησία και τους Θεσσαλονικείς να βάζουν τέλος στο σερί των δέκα νικών της Ένωσης με το τελικό 1-1, έχοντας δίκαια παράπονα από τη διαιτησία του Σάγκι
Άνοιξε το σκορ με τον Κοϊτά η ΑΕΚ, απάντησε με Γένσεν ο Άρης (1-1, vids)
Η Ένωση προηγήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης στο 8ο λεπτό με τον Κοϊτά, αλλά ο Άρης απάντησε τρία λεπτά αργότερα με τον Γένσεν.
Ανακοίνωσε τον Τετέ η Γκρέμιο
Και με τη… βούλα παίκτης της Γκρέμιο είναι ο Τετέ, καθώς ο βραζιλιάνικος σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ από τον Παναθηναϊκό. «Ο καλός γιος επιστρέφει πάντα στο σπίτι, και ο Τετέ είναι ξανά στο Γκρέμιο. Αφού ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στις ακαδημίες του συλλόγου και έχτισε την καριέρα του στην Ευρώπη, ο ποδοσφαιριστής […]
Τρομερή δήλωση Αταμάν: «Αν είσαι μεγάλη ομάδα, παίζεις όπως ο Ολυμπιακός και στο πρωτάθλημα»
Ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με όσα είδε από τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Περιστερίου Betsson και αυτό φάνηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, όταν επέλεξε να αποθεώσει τον «αιώνιο» αντίπαλο της ομάδας του, τον Ολυμπιακό.