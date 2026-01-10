Κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε στην πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας, καθώς οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και ημέρες έχουν ήδη καταστρέψει δεκάδες σπίτια και τεράστιες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και δασών.

Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, δημιούργησαν συνθήκες ιδανικές για την εξάπλωση των πυρκαγιών. Παρόμοιες συνθήκες είχαν επικρατήσει και κατά τη διάρκεια του «μαύρου καλοκαιριού» το 2019-2020, όταν η περιοχή είχε βιώσει μία από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών στην ιστορία της.

Μία από τις μεγαλύτερες εστίες έχει καταστρέψει σχεδόν 1.500.000 στρέμματα κοντά στο Λόνγκγουντ, περίπου 150 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη, περιοχή γνωστή για τα παρθένα δάση της. Η πρωθυπουργός της Βικτόρια, Τζασίντα Άλαν, ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης καταστροφής, δίνοντας στις αρχές τη δυνατότητα να επιβάλλουν έκτακτες απομακρύνσεις πληθυσμών.

«Όλα επικεντρώνονται σε ένα πράγμα: την προστασία της ζωής των κατοίκων της Βικτόρια», υπογράμμισε η Άλαν, προσθέτοντας: «Αν σας πουν να φύγετε, φύγετε!».

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, που αγνοούνταν σε μια από τις πιο ενεργές πυρκαγιές, εντοπίστηκαν σώοι, σύμφωνα με την ίδια. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές σε περίπου 130 κτίρια, όπως ανέφερε ο αρμόδιος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, Τιμ Γουίμπους.

Δέκα μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται, με αρκετές να αναμένεται να παραμείνουν ενεργές «για ημέρες, αν όχι εβδομάδες». Οι μεγαλύτερες εστίες εντοπίζονται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες από όλη τη χώρα έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή τους.

Φωτογραφίες από την περιοχή απεικονίζουν τον νυχτερινό ουρανό να έχει βαφτεί πορτοκαλί, με τις φλόγες να καταστρέφουν τη θαμνώδη βλάστηση. Σε μία από τις πυρκαγιές, η ένταση της θερμότητας προκάλεσε ακόμη και τοπική καταιγίδα, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μέση θερμοκρασία στην Αυστραλία έχει αυξηθεί κατά 1,51 βαθμούς Κελσίου από το 1910, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.