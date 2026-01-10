Συνεδριάζει σήμερα στη Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνεδρίαση θα καθοριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο, όπου θα τεθούν τόσο τα έξι κυβερνητικά ζητήματα όσο και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Από τη συνάντηση θα απουσιάσουν οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και την Κρήτη, οι οποίοι έχουν επιλέξει διαφορετική στάση. Η συνεδρίαση της Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι στη Νίκαια.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι προσέρχονται στη συνάντηση με «μικρό καλάθι», εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα να υπάρξουν μερικές ικανοποιήσεις των αιτημάτων τους. Μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα για να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, με τα Τέμπη, τα Μάλγαρα και την Παλαιά Εθνική Οδό Θήβας–Λιβαδειάς να έχουν ανοίξει. Παραμένουν όμως ενεργά τα μπλόκα στη Νίκαια, στον κόμβο της Θήβας και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα είναι ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα έχει δοθεί στην κυκλοφορία η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, ενώ άνοιξαν και τα μπλόκα στη Χαλκηδόνα και το Δερβένι. Ελεύθερη είναι και η κίνηση στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας.

Σταδιακά άνοιξαν από το βράδυ της Κυριακής τα μπλόκα στην Εγνατία Οδό και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στα τελωνεία των Ευζώνων, της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση φορτηγών.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τις σήραγγες των Τεμπών και μετακινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Παρά την αποσυμφόρηση, ο μεγάλος αριθμός τους —περίπου 1.500 έως 2.000— στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις των επόμενων ημερών.

Οι αγρότες της περιοχής των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, σε γενική συνέλευση, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Στο τελωνείο της Νίκης, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Το σημείο παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν αποκλείσει την είσοδο και την έξοδο για φορτηγά, Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία από τις 11:00 το πρωί εκείνης της ημέρας.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν προχωρήσει επίσης από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων. Το σημείο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Κάστρο Βοιωτίας: Το πιο κρίσιμο σημείο

Για την κατάσταση στο Κάστρο Βοιωτίας μίλησε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία.

Όπως ανέφερε, όταν τελούνται αδικήματα, η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για δεκάδες δικογραφίες. Ειδική αναφορά έκανε στη Νεμέα, όπου, όπως είπε, «κινδύνευσαν και οι ίδιοι οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο», υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, καθώς πραγματοποιήθηκε δίπλα στο μπλόκο.