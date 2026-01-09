Στιγμές τρόμου έζησαν καλεσμένοι σε πάρτι γενεθλίων στο Ουζμπεκιστάν, όταν μπαλόνια γεμάτα με υδρογόνο εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες, αφού ήρθαν σε επαφή με τα κεράκια της τούρτας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μπουχάρα, όπου κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που η εορτάζουσα περίμενε στην είσοδο ενός καταστήματος για να παραλάβει τα δώρα της, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη.

Φίλοι και συγγενείς είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη για τη Nozza Usmanova, με τούρτα, κεράκια και μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο. Καθώς η γυναίκα πλησίασε για να σβήσει τα κεράκια, αυτά ήρθαν σε επαφή με τα μπαλόνια, προκαλώντας ξαφνική ανάφλεξη μπροστά στο πρόσωπό της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η φωτιά διήρκεσε μόλις κλάσματα του δευτερολέπτου και, ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

«Είναι ανακούφιση που κανείς δεν τραυματίστηκε και δεν προκλήθηκαν ζημιές», δήλωσε η εορτάζουσα μετά το σοκ που υπέστη.