Τα ταξίδια στην Ευρώπη δεν χρειάζεται πλέον να αποτελούν… πολυτέλεια. Με λίγη ευελιξία στις ημερομηνίες και σωστή αναζήτηση, οι πτήσεις προς δημοφιλείς – αλλά και ανερχόμενους – ευρωπαϊκούς προορισμούς μπορούν να κοστίσουν λιγότερο από 100 ευρώ, ακόμη και με επιστροφή.

Χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες, προσφορές τελευταίας στιγμής και συχνά «πακέτα» για ταξίδια εκτός υψηλής σεζόν δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για σύντομες αποδράσεις ή city breaks χωρίς μεγάλο οικονομικό βάρος.

Οι προορισμοί που ξεχωρίζουν

Με τιμές κάτω από τα 100 ευρώ, οι ταξιδιώτες μπορούν να βρουν εισιτήρια για πόλεις όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βαρκελώνη, η Βουδαπέστη, η Πράγα, η Βιέννη, αλλά και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, ιδιαίτερα συμφέρουσες εμφανίζονται και οι πτήσεις προς χώρες των Βαλκανίων, ιδανικές για σύντομα ταξίδια.

Πότε βρίσκονται οι καλύτερες τιμές

Οι πιο οικονομικές πτήσεις εντοπίζονται συνήθως:

εκτός Σαββατοκύριακου (Τρίτη–Τετάρτη),

σε περιόδους χαμηλής ζήτησης,

με κράτηση αρκετές εβδομάδες νωρίτερα ή, αντίθετα, σε προσφορές της τελευταίας στιγμής.

Η ευελιξία στις ημερομηνίες και τα αεροδρόμια αναχώρησης αποτελεί «κλειδί» για την εξεύρεση χαμηλών ναύλων.

Τι να προσέξετε πριν την κράτηση

Οι χαμηλές τιμές συχνά αφορούν βασικό ναύλο, χωρίς αποσκευή καμπίνας ή επιλογή θέσης. Είναι σημαντικό οι ταξιδιώτες να ελέγχουν τους όρους κάθε εισιτηρίου, ώστε να αποφύγουν πρόσθετες χρεώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, ακόμη και με επιπλέον παροχές, το συνολικό κόστος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό.

Ταξίδια για όλους

Οι προσφορές αυτές καθιστούν τα ταξίδια στην Ευρώπη προσβάσιμα σε περισσότερους, δίνοντας τη δυνατότητα για αυθόρμητες αποδράσεις, πολιτιστικές εξερευνήσεις και νέες εμπειρίες χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Με σωστό προγραμματισμό, λίγη έρευνα και έγκαιρη κράτηση, οι διακοπές των ονείρων μπορούν να ξεκινήσουν… με λιγότερα από 100 ευρώ.