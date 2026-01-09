Ο Μανόλο Χιμένεθ βάζει τις τελευταίες… πινελιές στο πλάνο του ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο δεν περιλαμβάνει τον Λορέν Μορόν.

Ο Ανδαλουσιανός επιθετικός είναι τιμωρημένος για το επερχόμενο ματς, «φρενάροντας» λίγο την φόρμα με την οποία φάνηκε να μπαίνει στο 2026 και απέχοντας μόλις τρία γκολ από ένα milestone-ορόσημο για τον ίδιο.

Ο Μορόν έφτασε τα 47 γκολ με τη φανέλα του Άρη -φέτος έφτασε τα 7- απέχοντας ακόμη τρία μέχρι τα 50 και ένα ιστορικό νούμερο που θα προσθέσει στη….συλλογή του, αποτελώντας ήδη τον κορυφαίο ξένο σκόρερ της ιστορίας του συλλόγου.

Πέραν του γκολ κόντρα στον Παναιτωλικό, ο 31χρονος άσσος έβγαλε περισσότερη ενέργεια και τρεξίματα. Πράγματα που για άλλους είναι φυσιολογικά, για τον Μορόν όμως αποτελούν σημεία αναφοράς. Δύο στοιχεία που μαρτυρούν και την καλύτερη περίοδο που διανύει ψυχολογικά ο Ιβηρας άσσος και αυτό αποτυπώνεται με τη διάθεσή του μέσα στο γήπεδο. Σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, που έκανε τάκλιν για κάρτα την περασμένη Τρίτη, κυνηγώντας φάση κοντά στην πλάγια γραμμή. Και όχι από νεύρα, αλλά υπερβάλλοντα ζήλο. Μικρό ως λεπτομέρεια, αλλά σημαντικό.

Ολα αυτά ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει να τα πάρει από τον Τίνο Καντεβέρε την επόμενη Κυριακή. Ο 29χρονος επιθετικός είχε… κυκλώσει από καιρό το ματς κόντρα στην Ένωση και προετοιμάστηκε κατάλληλα, γνωρίζοντας ότι θα απουσιάσει ο ο Μορόν.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Χιμένεθ έδωσε στον Αφρικανό ένα γεμάτο μισάωρο κόντρα στον Παναιτωλικό, στο οποίο μάλιστα έφτασε δύο φορές μία ανάσα από το γκολ. Μία ενθαρρυντική επιστροφή του Καντεβέρε στην αγωνιστική δράση έπειτα από 2,5 μήνες, έχοντας την ευκαιρία να συνεχίσει το ίδιο ή και καλύτερα κόντρα στην ΑΕΚ.