Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, καθώς το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται προς το τοπικό οδικό δίκτυο της αχαϊκής πρωτεύουσας, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Αντίθετα, στην Ηλεία, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αποχωρήσει από τον κόμβο του Πύργου, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, επιτρέποντας την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.