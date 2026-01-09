Άκρως χειμωνιάτικος αναμένεται ο καιρός το Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Ο μετωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή.

Σάββατο 10 Ιανουαρίου – Βροχές και καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις

Το Σάββατο 10 Ιανουαρίου αναμένεται επιδείνωση του καιρού στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, καθώς και πρόσκαιρα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τμήματα του ανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας, με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ από το βράδυ θα επεκταθούν και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Ισχυρό πεδίο ανέμων έως 8-9 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί–νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 8 και στο Αιγαίο ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες στα πελάγη.

Άνοδος της θερμοκρασίας – Παγετός στα βόρεια

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14°C και τοπικά 15°C, στα βορειοδυτικά μόλις τους 7 με 9°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18°C και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά έως και 19°C.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ, στα βόρεια ηπειρωτικά, θα σημειωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 με 8 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως από τις προμεσημβρινές με μεσημβρινές ώρες και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Κυριακή 11 Ιανουαρίου – Πτώση θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ από το βράδυ θα επεκταθούν και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ενίσχυση βοριάδων και αισθητή ψύχρανση

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4–6 μποφόρ, ενώ σε νότιο Ιόνιο, νότιο Αιγαίο και Κρήτη θα φτάσουν τα 7–8 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους 4–6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 8–9°C. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 10–14°C, ενώ σε Δωδεκάνησα και Κρήτη τοπικά έως 15–16°C.

Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου – Επικράτηση ψύχους, βροχές και χιονοπτώσεις

Η κατανομή των φαινομένων για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δεν έχει ακόμη πλήρως σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά μοντέλα, ωστόσο διαφαίνεται κατά τόπους συνέχιση του χειμερινού σκηνικού.

Στο Ιόνιο αναμένονται λίγες τοπικές βροχές έως το μεσημέρι.

Σε δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν βροχές ή χιονόνερο, ενώ σε ορεινά και ημιορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, όμως με βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Σε Θράκη, ανατολική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται βροχές ή χιονόνερο, ενώ πάνω από τα 300 μέτρα υψόμετρο θα σημειωθούν πρόσκαιρα χιόνια, όμως από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές θα σταματήσουν.

Σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων.

Χαμηλές θερμοκρασίες – Ισχυρός παγετός – Θυελλώδεις βοριάδες

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5–7 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, με εκτεταμένο παγετό στα ηπειρωτικά και τοπικά ισχυρό παγετό στα βόρεια.