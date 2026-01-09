Σε ετοιμότητα για απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι οδηγοί ταξί με την αρχή να γίνεται την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος τους ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

«Κάθε μέρα θα έχουμε διαδηλώσεις στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι να μας δει ο κ. Κυρανάκης» δήλωσε ο ίδιος.

Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε πως το κόστος χρήσης ηλεκτρικού οχήματος φτάνει τα 0,14 ευρώ ανά χιλιόμετρο, όταν το πετρέλαιο κοστίζει περίπου 8 λεπτά, την ίδια στιγμή που η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι κατά 15.000 έως 20.000 ευρώ ακριβότερη από ένα όχημα εσωτερικής καύσης.

Ποια τα αιτήματα των οδηγών ταξί