Σε ετοιμότητα για απεργιακές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι οδηγοί ταξί με την αρχή να γίνεται την ερχόμενη Τρίτη 13 Ιανουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος τους ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.
«Κάθε μέρα θα έχουμε διαδηλώσεις στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι να μας δει ο κ. Κυρανάκης» δήλωσε ο ίδιος.
Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.
Συγκεκριμένα, ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε πως το κόστος χρήσης ηλεκτρικού οχήματος φτάνει τα 0,14 ευρώ ανά χιλιόμετρο, όταν το πετρέλαιο κοστίζει περίπου 8 λεπτά, την ίδια στιγμή που η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι κατά 15.000 έως 20.000 ευρώ ακριβότερη από ένα όχημα εσωτερικής καύσης.
Ποια τα αιτήματα των οδηγών ταξί
- Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης
- Ξεκάθαρο διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. «Με το Ε.Ι.Χ ο επιβάτης αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του, για αυτό προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση στα 150 ευρώ συν Φ.Π.Α για αυτή την υπηρεσία, για ολόκληρη την επικράτεια. Η μεταφορά από ένα σημείο (Α) προς ένα σημείο (Β) είναι έργο που ανήκει στο ταξί» αναφέρει ο κ. Λυμπερόπουλος.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.
- Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα.
- Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής