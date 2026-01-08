Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πλήρους αντικατάστασης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Λεωφόρου.

Η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού μετατράπηκε σε εργοτάξιο, προκειμένου να εφαρμοστούν τα υπερμεγέθη ρολά αμμώδους χλοοτάπητα, διαστάσεων περίπου 2,40 μέτρων πλάτους και 15 μέτρων μήκους, με βάρος που ξεπερνά τους 2,5 τόνους ανά ρολό.

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο που επέλεξαν οι Πράσινοι, μειώνονται οι «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο κατά περίπου 70%, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ομοιομορφίας, της αντοχής και της αγωνιστικής επάρκειας.

Ο νέος χλοοτάπητας προέρχεται από την Ολλανδία και θα εγκαινιαστεί στον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη.