Σε λεπτό σχοινί φαίνεται πως βρίσκονται πλέον οι σχέσεις του Φεντερίκο Μπάρμπα με την Περσίμπ της Ινδονησίας, με τις τελευταίες εξελίξεις να απομακρύνουν ακόμη περισσότερο τις δύο πλευρές. Οι τοποθετήσεις του προπονητή της ομάδας ήρθαν να ρίξουν λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας την αίσθηση αδιεξόδου.

Ο Μπόγιαν Χόντακ αναφέρθηκε ανοιχτά στην περίπτωση του Ιταλού στόπερ, τονίζοντας: «Πάντα θα υπάρχουν φήμες και γνωρίζω ότι ο Μπάρμπα έχει οικογενειακά ζητήματα προσαρμογής στην Ινδονησία. Αλλά έχει συμβόλαιο. Αφού έχει συμβόλαιο, θα μείνει».

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες την αποχώρησή του από την Περσίμπ και την επιστροφή του στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες ή να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στις προχωρημένες επαφές του με τον Άρη. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών είχαν κορυφωθεί στις αρχές της εβδομάδας και ο Ιταλός έδειχνε να πλησιάζει στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το μοναδικό εμπόδιο για να προχωρήσει η μεταγραφή παραμένει η αποδέσμευση του Μπάρμπα από τον ινδονησιακό σύλλογο. Στον Άρη εμφανίζονται διατεθειμένοι να δείξουν υπομονή, καθώς το ρόστερ διαθέτει ήδη λύσεις στο κέντρο της άμυνας. Δεν αποκλείεται, όμως, ο Ρούμπεν Ρέγες να επιδιώξει σε άμεσο αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι θετικό είτε αρνητικό.