Άφαντος παραμένει για περισσότερο από έναν μήνα ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου, προκαλώντας έντονη αγωνία στην οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να μεταβεί στο Ηράκλειο. Ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε με τους δικούς του. Λίγο αργότερα, πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε, με το όχημα να εντοπίζεται αργότερα χαλασμένο σε χωριό του Αποκόρωνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ίχνη του ίδιου.

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό», δηλώνει η μητέρα του 33χρονου, η οποία παραμένει στην Κρήτη και συμμετέχει ενεργά στις έρευνες.

Οι έρευνες και τα στοιχεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα και ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή, την οποία είχε διακόψει το τελευταίο διάστημα.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξετάσει αναφορές κατοίκων των Χανίων που υποστήριξαν ότι είδαν τον αγνοούμενο σε διάφορες περιοχές, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει δει κάτι σχετικό με την τύχη του 33χρονου να επικοινωνήσει με τις αρχές. Για τον νεαρό γιατρό έχει εκδοθεί σήμα Silver Alert μέσω της γραμμής ζωής 10-65.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ χρησιμοποιούνται και drone για την εναέρια σάρωση περιοχών όπου ενδέχεται να έχει κινηθεί ο αγνοούμενος.