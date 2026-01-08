Τραγωδία με δυο νεκρούς εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/1) στην Κορινθία. Αυτοκίνητο που κινούταν στην περιοχή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε σπίτι.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που κόστισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους.

Σύμφωνα με το KorinthosTV το αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, αστυνομικοί της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.