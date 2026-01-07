Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές. Ο Έιμς είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας, σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις προδοσίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αναλυτής της αντικατασκοπείας της CIA, καταδικάστηκε το 1994 σε ισόβια φυλάκιση επειδή πούλησε πληροφορίες στην τότε Σοβιετική Ένωση έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η πράξη του έθεσε σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και οδήγησε στον θάνατο περισσότερους από δέκα διπλούς πράκτορες που εργάζονταν για λογαριασμό των ΗΠΑ.

Πολλά μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες τον χαρακτηρίζουν «τον πιο επιζήμιο προδότη στην ιστορία της CIA». Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο, ο Έιμς φέρεται να παρείχε πληροφορίες στους Σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού προκάλεσε υποψίες και η δράση του αποκαλύφθηκε εν τέλει το 1994.

Οι ψευδείς πληροφορίες που διοχέτευε ο Έιμς οδήγησαν επανειλημμένα σε σφάλματα την αμερικανική ηγεσία, επηρεάζοντας ακόμη και τους προέδρους Ρόναλντ Ρέιγκαν και Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους. Οι αναφορές του αφορούσαν κυρίως τις στρατιωτικές δυνατότητες της Σοβιετικής Ένωσης και άλλα ζητήματα στρατηγικής σημασίας.

Επιπτώσεις στις αμερικανορωσικές σχέσεις

Η αποκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε έντονες εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Εκείνη την περίοδο, η πολιτική «περεστρόικα» (ανασχηματισμός) του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έδινε σταδιακά τη θέση της στη «γκλάσνοστ» (διαφάνεια) και στο άνοιγμα προς τη Δύση υπό τον Μπόρις Γέλτσιν.

Ο τότε διευθυντής της CIA, Τζέιμς Γούλσι, παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου, αρνούμενος να τιμωρήσει συνεργάτες του. Ο διάδοχός του, Τζον Ντόιτς, προχώρησε σε εκτεταμένη αναδιοργάνωση της υπηρεσίας, με εκκαθαρίσεις, συλλήψεις και νέες ποινικές διώξεις.

Αντιδράσεις από Ουάσιγκτον και Μόσχα

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ σοβαρή» και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις με τη Μόσχα. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, με Ρώσο διπλωμάτη να σχολιάζει ότι οι Αμερικανοί είναι «υπερβολικά συναισθηματικοί».

Τελικά, ο Λευκός Οίκος αποφάσισε την απέλαση του υψηλόβαθμου Ρώσου διπλωμάτη Αλεξάντερ Λισένκα, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι είχε εμπλοκή στην υπόθεση Έιμς.

Αφιέρωμα του BBC

Δείτε ένα αφιέρωμα του BBC, που δημιουργήθηκε το 2025, όταν ο Όλντριτς Έιμς ήταν ακόμα εν ζωή, για την υπόθεση της προδοσίας στην ιστορία της CIA