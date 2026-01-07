Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στο παλιό λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Θεοφανείων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του καθαγιασμού των υδάτων, διαπιστώθηκε ότι ο ξύλινος σταυρός δεν παραδόθηκε στον ιερέα από τον άτομο που τον ανέσυρε. Σύμφωνα με την Αστυνομία, την τρίτη φορά που ρίχθηκε ο σταυρός από τον ιερέα στη θάλασσα και ενώ βρισκόταν σε αρκετή απόσταση, τον ανέσυρε άγνωστος άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε από τον χώρο, χωρίς να τον παραδώσει.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, ερευνόντας το ενδεχόμενο να είχε κλαπεί ο σταυρός. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής. Όπως προέκυψε, δράστης ήταν ένας 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης και φέρεται να παραδέχθηκε, ότι βούτηξε στη θάλασσα και πήρε μαζί του τον σταυρό, γιατί όπως είπε, βιαζόταν να αποχωρήσει από το σημείο και ξέχασε να τον παραδώσει.

Ο ξύλινος σταυρός, ο οποίος δεν έχει κάποια ιδιαίτερη χρηματική αξία, επιστράφηκε στις εκκλησιαστικές Αρχές, ενώ ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος, αφού του ασκήθηκε δίωξη.