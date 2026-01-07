Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο, περίπου 68 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπακουλίν στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS). Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (Phivolcs) προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές ζημιές και εκτίμησε πως ενδέχεται να ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί.

Το αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) ανακοίνωσε πως δεν αναμένεται η εκδήλωση τσουνάμι μετά τη δόνηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές από τις τοπικές αρχές.

«Δεν ήταν τόσο δυνατός, όμως κόσμος έσπευσε να βγει έξω», δήλωσε ο Τζόι Μονάτο, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Χινατουάν, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, στη νότια χώρα.