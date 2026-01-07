Σε μια περίοδο όπου το ζήτημα των ελληνοποιήσεων και της διαφάνειας στην αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο, η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται η πορεία των ελληνικών προϊόντων. Το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλάτησης, που παρουσίασε ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στην αναγραφή και τον έλεγχο της προέλευσης, δίνοντας τη δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης από την παραγωγή έως το ράφι επιτρέποντας στους καταναλωτές να γνωρίζουν πόσα από αυτά είναι ελληνικής παραγωγής και πόσα εισαγόμενα.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή Agro-Verify

Η νέα πλατφόρμα Agro-Verify θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο της Εθνικής Ιχνηλάτησης, επιτρέποντας την ηλεκτρονική ταυτοποίηση κάθε προϊόντος μέσω του μοναδικού του κωδικού. Οι παραγωγοί, οι διακινητές και οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη διαδρομή και την αυθεντικότητα των προϊόντων.