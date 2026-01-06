Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν τα F-35 και τα F-16.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας στην πλατφόρμα Χ, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν επίσης τα βήματα για την ενίσχυση του εμπορίου, καθώς και οι εξελίξεις στη Γάζα και τη Βενεζουέλα. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: Reuters