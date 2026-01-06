Οι σφοδρές χιονοπτώσεις που πλήττουν τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Βρετανία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, τα δρομολόγια των τρένων και την οδική κυκλοφορία. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ παραμένουν ακινητοποιημένα.

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της Ευρώπης, ακυρώθηκαν περίπου 700 πτήσεις. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονταν σε άλλα αεροδρόμια. «Υπάρχουν τεράστιες ουρές εδώ. Δεν είναι σαφές το τι θα γίνει», δήλωσε ένας ταξιδιώτης στο ολλανδικό μέσο ενημέρωσης AD.

Περιορισμοί και καθυστερήσεις στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 15% τις πτήσεις τους στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού. Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό προέτρεψε τους ταξιδιώτες να ελέγξουν αν η πτήση τους πραγματοποιείται πριν φύγουν από το σπίτι και να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς για τη μετάβασή τους στο αεροδρόμιο.

Το υπουργείο επέβαλε περιορισμούς ταχύτητας στους δρόμους γύρω από την Ιλ ντε Φρανς, ενώ η κρατική εταιρεία RATP ανακοίνωσε ακυρώσεις δεκάδων δρομολογίων λεωφορείων. Το μετρό και ο προαστιακός λειτουργούν κανονικά.

Το συνολικό μήκος των μποτιλιαρισμένων δρόμων στην Ιλ ντε Φρανς έφτασε τα 1.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Συνήθως, στις ώρες αιχμής, τα μποτιλιαρίσματα δεν ξεπερνούν τα 300 χιλιόμετρα.

Στη δυτική Γαλλία, όπου το χιόνι έφτασε τα 15 εκατοστά σε περιοχές της Νορμανδίας, νταλίκες δίπλωσαν στον αυτοκινητόδρομο Α28, εμποδίζοντας την κυκλοφορία μεταξύ Ρουέν και Αμπβίλ.

Ακινητοποιημένα τρένα στην Ολλανδία

Τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ η ολλανδική εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λιγότερα δρομολόγια. Η εταιρεία Eurostar ανέφερε πως τα τρένα με προορισμό την Ολλανδία θα φτάνουν μόνο μέχρι τις Βρυξέλλες, καθώς οι αναχωρήσεις από τη χώρα έχουν ακυρωθεί.

Πολλά σχολεία στην Ουτρέχτη θα παραμείνουν κλειστά, ενώ ο πάγος και το χιόνι έχουν προκαλέσει πολυάριθμα ατυχήματα στους δρόμους. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, εφόσον είναι δυνατόν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας προβλέπει χιονόνερο για αύριο και νέες, πυκνές χιονοπτώσεις την Τετάρτη.

Επιπτώσεις και στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κακοκαιρία προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων, ενώ εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν στη Σκωτία, ενώ στο Λίβερπουλ η πίστα παρέμεινε κλειστή για ώρες λόγω χιονιού και παγετού, ανοίγοντας εκ νέου αργά το απόγευμα.

Ακυρώθηκαν επίσης πολλές πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Μπέλφαστ και του Μάντσεστερ. Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office προβλέπει χιονοπτώσεις και παγετό για αύριο στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη νοτιοδυτική Αγγλία.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν έως και στους -10,9°C στο Σαπ της βορειοανατολικής Αγγλίας, ενώ το ύψος του χιονιού στο Τόμιντουλ της βόρειας Σκωτίας έφτασε τα 52 εκατοστά. Προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων σημειώθηκαν κυρίως στην Ουαλία και τη βόρεια Σκωτία.