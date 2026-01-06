Η Αυστραλία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έναν από τους πιο έντονους καύσωνες από το «μαύρο καλοκαίρι» του 2019-20, με τον κίνδυνο εκτεταμένων πυρκαγιών να αυξάνεται επικίνδυνα. Το Γραφείο Μετεωρολογίας ανακοίνωσε ότι ένα τεράστιο κύμα ξηρής και θερμής αέριας μάζας κινείται ανατολικά, από τη Δυτική προς τη Νότια Αυστραλία, τη Νέα Νότια Ουαλία και τη Βικτώρια, αυξάνοντας τον δείκτη πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές.

Σε αρκετές ζώνες, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 45 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ουσιαστική πτώση τη νύχτα, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κρίσιμο τριήμερο με ακραίες θερμοκρασίες

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η πιο κρίσιμη περίοδος θα είναι στα μέσα της εβδομάδας, όταν πολλές πολιτείες θα βιώσουν συνεχόμενες ημέρες ακραίας ζέστης. «Η κύρια ανησυχία μας είναι το τριήμερο από Τετάρτη έως Παρασκευή», δήλωσε ο μετεωρολόγος Ντιν Ναραμόρ. «Αναμένουμε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε μεγάλο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας και της βόρειας Βικτώριας, σχεδόν παντού μεταξύ Μελβούρνης και Σίδνεϊ και βαθιά στην ενδοχώρα. Πρόκειται για τη σημαντικότερη έξαρση ζέστης στη νοτιοανατολική Αυστραλία από το καλοκαίρι του 2019-20», πρόσθεσε.

Ακόμη και τα παράκτια αστικά κέντρα δεν θα αποφύγουν την έντονη ζέστη. «Θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν αισθητά και στις κατοικημένες περιοχές της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, με τις παραθαλάσσιες ζώνες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς», σημείωσε ο ίδιος. «Αυτό περιλαμβάνει την Αδελαΐδα, τη Μελβούρνη και όλες τις περιοχές ανάμεσά τους».

Ανησυχία για το ηλεκτρικό δίκτυο και τον κίνδυνο πυρκαγιών

Ο Μάθιου Σουίτινγκ από την εταιρεία ενέργειας Ausgrid προειδοποίησε για «αυξημένο κίνδυνο απρογραμμάτιστων διακοπών ρεύματος κατά τη διάρκεια παρατεταμένων κυμάτων καύσωνα, λόγω της αυξημένης ζήτησης στο δίκτυο».

Οι αρχές τονίζουν ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής βλάστησης και ισχυρών ανέμων μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. «Αν ξεσπάσουν πυρκαγιές υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούν να εξαπλωθούν εξαιρετικά γρήγορα και να είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να ελεγχθούν», δήλωσε ο μετεωρολόγος Άνγκους Χάινς στην εφημερίδα *Guardian*.

Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας και προειδοποιήσεις

Η Νότια Αυστραλία και η Βικτώρια αναμένεται να πληγούν πρώτες, με τη Μελβούρνη να ενδέχεται να καταγράψει την πρώτη ημέρα Ιανουαρίου με θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών από το 2020. Αν και προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στην πόλη την Πέμπτη, οι βόρειες και ανατολικές περιοχές της πολιτείας θα συνεχίσουν να βιώνουν ακραία ζέστη, που σε ορισμένα σημεία μπορεί να φτάσει τους 46 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μάικλ Έφρον.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καλούν τους πολίτες να προετοιμαστούν, να ελέγξουν τα σχέδια εκκένωσης και να περιορίσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Το ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται υπό πίεση, καθώς η αυξημένη χρήση κλιματιστικών εντείνει τον κίνδυνο διακοπών ρεύματος.

Αυξανόμενος κίνδυνος πυρκαγιών στις παρυφές των πόλεων

Ο καύσωνας έρχεται μετά από μια εξαιρετικά θερμή χρονιά. «Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο και από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, μεγάλα τμήματα της Αυστραλίας βίωσαν συνθήκες καύσωνα, με ορισμένες περιόδους να φτάνουν σε ακραία επίπεδα», δήλωσε η κλιματολόγος Ναντίν Ντ’Αρζάν.

Έκθεση των οργανισμών Emergency Leaders for Climate Action και Climate Council εκτιμά ότι περίπου 6,9 εκατομμύρια Αυστραλοί ζουν πλέον σε περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στα όρια των πόλεων – ποσοστό αυξημένο κατά 65% σε σχέση με το 2000. Η ίδια έκθεση προειδοποιεί ότι τα προάστια μεγάλων αστικών κέντρων αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών, παρόμοιο με εκείνον που σημάδεψε τις φονικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες το 2025.