Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή των Θεοφανίων.

Στις 11:00 ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα τελέσει τον αγιασμό των υδάτων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Θα προηγηθεί η θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, χοροστατούντος του μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Και στη Θεσσαλονίκη, στις 11:00 στο λιμάνι, θα πραγματοποιηθεί ο καθαγιασμός των υδάτων.