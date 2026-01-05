Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το ρεσάλτο φινλανδικών ειδικών δυνάμεων στο πλοίο Fitburg, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση δολιοφθοράς υποθαλάσσιου καλωδίου τηλεπικοινωνιών που συνδέει το Ελσίνκι με το Ταλίν της Εσθονίας, μέσω του Κόλπου της Φινλανδίας.

Στις εικόνες καταγράφεται ελικόπτερο να προσεγγίζει το πλοίο, ενώ ένοπλοι άνδρες κατεβαίνουν με χρήση σχοινιών.

🇫🇮🇷🇺Vidéo des forces spéciales finlandaises prenant le contrôle du Fitburg. Ce navire est responsable d’avoir endommagé des câbles sous-marins reliant la Finlande et l’Estonie en traînant son ancre sur des dizaines de kilomètres. Des membres d’équipage ont été arrêtés et une… pic.twitter.com/2LveY1ZqoY — Louis Duclos (@ObsDelphi) January 4, 2026

Σύμφωνα με τη φινλανδική Ακτοφυλακή, το πλοίο βρισκόταν καθ’ οδόν από το ρωσικό λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης προς το Ισραήλ τη στιγμή του περιστατικού. Οι σχετικές πληροφορίες δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ελσίνκι.

«Σε αυτή τη φάση διερευνούμε υπόθεση βαριάς διατάραξης τηλεπικοινωνιών, καθώς και απόπειρας βαριάς δολιοφθοράς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Ελσίνκι, Γιάρι Λιούκκου.

Αυξημένη ανησυχία για υβριδικές απειλές

Το περιστατικό εντάσσεται, σύμφωνα με αξιωματούχους, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης ανησυχίας στην Ευρώπη για ενίσχυση υβριδικών απειλών, στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία απορρίπτει τις σχετικές κατηγορίες.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ είχε τονίσει ότι η Συμμαχία οφείλει να είναι έτοιμη να απαντήσει σε τέτοιου είδους απειλές, προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδομές των κρατών-μελών της.

Οι λεγόμενες υβριδικές απειλές περιλαμβάνουν συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων, όπως κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης, δολιοφθορές κρίσιμων υποδομών, καθώς και τη χρήση drones ή άτυπων ένοπλων ομάδων.